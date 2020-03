Comme de nombreux autres groupes de supporters en Europe, les ultras du FC Nantes, « La Brigade Loire », ont décidé de se mobiliser en dehors « du strict cadre du football » pour apporter leur soutien au personnel soignant. A travers un communiqué, La Brigade Loire a annoncé le lancement d’une cagnotte en ligne en faveur du personnel hospitalier du CHU (Centre Hospitalier Universitaire) de Nantes.

Ajoutant qu’en cette période de crise sanitaire mondiale le football « passe évidemment au second plan », le groupe ultra a également exhorté les Nantais à « respecter le travail des soignants et de tous ceux qui par leur fonction sont exposés au Coronavirus (et donc respecter au maximum le confinement pour soi et pour les autres) », ainsi qu’à « les soutenir par tous les moyens possibles (don de matériel, livraison de repas, mise à disposition de logements, …) ».