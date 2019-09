La Coupe de la Ligue s’apprête à vivre ses dernières heures. Selon les informations de l’Equipe, le conseil d’administration de la LFP a décidé ce mercredi d’arrêter la Coupe de la Ligue la saison prochaine. Le CA n’aurait guère été emballé par les nouveaux formats proposés pour la compétition nationale. Le premier s’appuyait sur la participation des huit premières équipes du classement de la saison précédente. Avec des quarts de finale, des demi-finales et une finale potentiellement disputés pendant la trêve hivernale.

La deuxième proposition reposait sur la composition de quatre groupes régionaux (Nord, Sud, Est et Ouest) pour arriver par la suite à des quarts de finale, des demi-finales et une finale. Aucune des deux propositions n’a donc recueilli les suffrages du conseil d’administration. Les clubs qui se réuniront cet après-midi en AG doivent désormais confirmer ou non le vote du conseil d’administration. Pour rappel, la Coupe de la Ligue n’avait pas trouvé de diffuseur en décembre dernier pour la période 2020-2024.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10