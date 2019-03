En ouverture de la 26e journée de Liga, durant laquelle le Real Madrid et le FC Barcelone vont s’affronter (samedi à 20h45), le Rayo Vallecano et Girona croisaient le fer ce vendredi soir. Et dans cette rencontre, l’équipe d’Eusebio Sacristán s’est imposée (0-2).

En première période, Stuani donnait l’avantage à Girona (30e, 0-1). Après la pause, Ba était exclu pour une faute en tant que dernier défenseur (60e), et Stuani y allait de son doublé pour mettre son équipe à l’abri (85e, 0-2). Grâce à cette victoire, Girona passe de la 15e à la 12e place. Le Rayo Vallecano est toujours 19e.