Dans une mauvaise série de trois matches sans victoire, le Real Valladolid affrontait ce samedi le CD Leganés, invaincu depuis trois matches en championnat, dans le cadre de la 14e journée de Liga. Et dans cette rencontre, les visiteurs n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires (2-4).

Après des buts de Siovas (11e) et Oscar (42e) pour la formation de Mauricio Pellegrino, Toni a relancé Valladolid au retour des vestiaires (50e), mais Carrillo par deux fois (66e, 75e) a donné un peu plus d’avance à Leganés, avant le but d’Unal en fin de rencontre (90e+4). Les visiteurs s’éloignent de la zone rouge (15e). Le Real Valladolid est toujours 14e, avec un point de plus (17 pts contre 16).