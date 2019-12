Il n’existe que très peu de rivalités qui peuvent soutenir la comparaison avec celle qu’entretiennent le FC Barcelone et le Real Madrid. Au Camp Nou, les deux équipes se retrouvaient pour un match qui aurait dû avoir lieu le 26 octobre. Décalée suite à des épisodes de violence qui ont touché la Catalogne, cette rencontre s’annonçait très intéressante entre deux équipes qui partageaient la tête de la Liga après 16 matches disputés. La rencontre démarrait fort avec une belle montée de Jordi Alba sur la gauche. Son centre à l’entrée de la surface n’était cependant pas repris par Luis Suarez (5e). La réponse arrivait dans la foulée par l’intermédiaire de Karim Benzema, mais Marc-André ter Stegen captait la tentative du Français (10e). Bien mieux, le Real Madrid passait tout proche d’ouvrir le score par deux fois via Casemiro, mais Gerard Piqué (17e) et Clément Lenglet (19e) permettait de garder les buts blaugranas inviolés. Karim Benzema trouvait ensuite Isco dans la surface, mais Marc-André ter Stegen venait dégager avant de détournait une frappe de Casemiro (26e). Lionel Messi a eu une bonne possibilité de refroidir les ardeurs madrilènes (31e), mais c’est bien les Merengues qui dominaient. Federico Valverde (32e) puis Toni Kroos (37e) manquaient ensuite le cadre. Bénéficiant d’un bon ballon de Lionel Messi, Jordi Alba se retrouvait face à Thibaut Courtois, mais manquait le cadre sur la droite (41e).

Après une première période assez animée, le Real Madrid continuait d’étouffer son adversaire par un très bon pressing bien haut. Pour autant c’est le FC Barcelone qui se procurait deux situations par Lionel Messi (60e) et Luis Suarez (61e) sans parvenir à marquer. Auteur d’une très belle partition comme depuis le début de la saison, Federico Valverde se fendait d’une belle percée sur la droite et parvenait à trouver Gareth Bale sur la gauche de la surface. Son tir passait à gauche des buts catalans (68e). Le Gallois se voyait même refuser un but dans la foulée suite à une position de hors-jeu du passeur Ferland Mendy (73e). Bien plus consistant et appliqué, le Real Madrid poussait, mais ne trouvait pas la faille. Luis Suarez voyait lui sa frappe s’envoler dans le ciel barcelonais (75e). Ernesto Valverde et Zinedine Zidane faisaient entrer les jeunes Ansu Fati et Rodrygo Goes mais rien ne changeait. Finalement, les deux équipes se quittaient sur le score de 0-0. Au classement on reste sur un statu quo avec 36 points pour les deux équipes en 17 matches. Avantage cependant au FC Barcelone au niveau de la différence de but (+23 contre + 21).