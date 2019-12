En clôture de la 15e journée de Liga, l’Atlético de Madrid (6e, 25 pts) et le FC Barcelone (3e, 28 pts) croisaient le fer au Wanda Metropolitano. Les Colchoneros devaient s’imposer pour revenir à hauteur de leur adversaire du soir, tandis que les Blaugranas visaient la victoire pour reprendre la première place du championnat d’Espagne.

Alors qu’on se dirigeait vers un match nul et vierge, l’équipe d’Ernesto Valverde a finalement eu le dernier mot en toute fin de rencontre. Après s’être appuyé sur Luis Suarez, Lionel Messi ouvrait son pied et plaçait une belle frappe enroulée qui surprenait Jan Oblak (86e, 0-1). Avec ce but de l’Argentin, le Barça remportait cette rencontre et reprenait la tête de la Liga. L’Atlético de Madrid, de son côté, restait à la sixième place.