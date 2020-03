À l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, le Séville FC (5e, 43 points) accueillait ce dimanche midi Osasuna (12e, 31 points). En cas de victoire devant son public, ou de match nul, le club andalou pouvait s’emparer provisoirement de la troisième place alors que les visiteurs, eux, voulaient grimper au dixième rang. Et alors qu’ils se dirigeaient vers une victoire tranquille, les hommes de Julen Lopetegui se sont compliqués la tâche en deuxième période. Dès la 13e minute, En Nesyri ouvrait le score d’une frappe croisée du gauche (13e, 1-0). L’ancien Phocéen Ocampos, juste avant la pause, doublait la mise (45e+1, 2-0).

À la mi-temps, les locaux menaient donc de deux buts. Les affaires d’Osasuna ne s’arrangeaient pas au retour des vestiaires puisque Herrera, le gardien, voyait rouge (54e). À onze contre dix, les Sévillans n’avaient donc plus qu’à conserver cette avance mais Aridane (64e) et Torres (74e s.p) trouvaient finalement le chemin des filets pour les visiteurs. Le quatrième arbitre accordait alors huit minutes de temps additionnel suite à l’utilisation par deux fois de la VAR pendant la rencontre, et En Nesyri en profitait pour offrir la victoire aux siens avec un doublé (90e+3, 3-2). En tremblant, le Séville FC s’imposait donc face à Osasuna et prenait la troisième place en attendant les autres rencontres. Les visiteurs restaient douzièmes.