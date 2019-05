La Liga Santander édition 2018/19 se referme ce week-end, avec la 38e journée. Entre des matches sans enjeu, se disputent des joutes pour l’Europe et le maintien cet après-midi. A commencer par quatre rencontres décisives dans l’optique de la Ligue des champions et la Ligue Europa. A la lutte pour la C1, Valence et Getafe, à égalité de points avant cette dernière journée, se devaient de l’emporter. En déplacement sur la pelouse du Real Valladolid, assuré du maintien, le club che n’a pas tremblé. Carlos Soler (36e) et Rodrigo (52e) ont offert un succès synonyme de Ligue des champions à Valence (2-0).

Dans le même temps, Getafe a longtemps cru l’emporter à domicile face à Villarreal, mais le club de la banlieue de Madrid a concédé le match nul en toute fin de rencontre, sur un but de Gerard Moreno (2-2). Surprise de la saison, les Azulones terminent à la 5e place et disputeront la phase de poules de la Ligue Europa la saison prochaine. Une C3 que fréquentera également le Séville FC, victorieux de Bilbao (2-0) grâce à des réalisations de Wissam Ben Yedder (44e) et Munir El Haddadi (90e+2). De son côté, l’Espanyol, auteur d’un début de saison de rêve avant de connaître un véritable trou d’air et de flirter avec la zone rouge, a accroché le dernier ticket européen en s’imposant face à la Real Sociedad. Rosales (58e) et Wu Lei (65e) permettent aux Pericos de rejoindre le 2e tour de qualification de la prochaine C3.

Les résultats de la 38e journée de Liga - Matches de 16h15

Espanyol 2 - 0 Real Sociedad : Rosales, Wu Lei pour l’Espanyol.

Séville FC 2 - 0 Bilbao : Ben Yedder, El Haddadi pour Séville.

Getafe 2 - 2 Villarreal : Portillo, Maksimovic pour Getafe ; Iborra et Moreno pour Villarreal.

Valladolid 0 - 2 Valence : Carlos Soler, Rodrigo pour Valence.