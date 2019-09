La victoire face à Chelsea en milieu de semaine a peut-être, l’espace de quelques jours, fait oublier la crise institutionnelle que connaît le club. Avec Albert Celades sur son banc suite au licenciement de Marcelino, Valence n’a pas été capable de battre Leganés, qui arrivait pourtant sur une série de quatre défaites en autant de rencontres. Le match s’est ainsi terminé sur un 1-1.

Ça avait pourtant plutôt bien commencé. Rodrigo Moreno était bousculé dans la surface, et Dani Parejo, comme à son habitude, ne manquait pas son penalty (1-0, 21e). Mais les Pepineros avaient du répondant et Oscar Rodriguez parvenait à égaliser (1-1, 35e). En deuxième période, Valence a repris le contrôle du match, mais le club de la banlieue madrilène a bien tenu et aurait même pu l’emporter dans le temps additionnel. Mais Cillessen s’est montré décisif sur cette frappe de Kevin Rodrigues. Les Ches sont treizièmes, alors que Leganés reste bon dernier.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10