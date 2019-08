Après le match nul du Real Madrid contre Valladolid (1-1), d’autres rencontres de Liga avaient lieu ce samedi soir. Et le Valence CF se déplaçait sur la pelouse du Celta de Vigo. Et c’est un premier revers pour le club che. Les Blanquinegros se sont inclinés sur la plus petite des marges (1-0) sur un but exceptionnel de Gabriel Fernandez (15e). Le Celta aurait même pu doubler la mise si Denis Suárez avait transformé son penalty dans les dernières secondes (90+3). Valence devra réagir le week-end prochain face à Majorque.

Dans l’autre rencontre du soir, l’Atletic Bilbao se déplaçait à Getafe. Après leur victoire face au FC Barcelone en ouverture du championnat (1-0), les Basques n’ont pu faire mieux que de ramener le point du match nul. Face au club de la banlieue de Madrid, Raul Garcia avait ouvert le score (6e), Jaime Mata lui avait répondu quelques minutes plus tard (12e). Au final, les deux clubs se sont quittés bons amis sur ce score de parité (1-1).

