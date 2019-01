Pour la première d’Antoine Kombouaré, le Dijon FCO (18e) accueillait le Montpellier HSC (5e) dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Au Stade Gaston Gérard, les deux équipes se sont finalement quittées sur un match nul (1-1). Saïd ouvrait d’abord le score pour les Dijonnais d’une belle frappe enroulée (54e), mais les Héraultais égalisaient grâce à un coup de tête de Le Tallec (61e). Malgré leur domination, les locaux n’arrivaient pas à reprendre l’avantage après cette égalisation montpelliéraine. Avec ce point pris, le DFCO reste 18e mais revient à une longueur des premières équipes non relégables (Amiens et Caen) avec en plus un match en retard. Le MHSC manque de son côté l’occasion de passer 3e et reste au 5e rang.

Dans l’autre rencontre programmée à 17h, Toulouse (14e) recevait Strasbourg (10e) au Stadium Municipal. Dans une rencontre assez ouverte, Ajorque lançait le Racing d’une frappe croisée (17e). Sanogo remettait alors les deux équipes à égalité en transformant un penalty obtenu par Gradel (29e), mais Sissoko offrait la victoire aux siens en reprenant de la tête un corner de Lienard (64e). Avec ce succès, l’équipe de Thierry Laurey fait un bond au classement et passe 6e alors que le Téfécé ne bouge pas de sa 14e place. Pour rappel, cette 20e levée du championnat de France se poursuivra ce week-end avec le match Olympique de Marseille-AS Monaco (21h, à suivre en direct sur notre site), avant le match reporté Nîmes-Angers qui se déroulera le 23 janvier prochain.

Les résultats du soir :

Dijon 1-1 Montpellier : Saïd (54e) ; Le Tallec (61e)

Toulouse 1-2 Strasbourg : Sanogo (29e, pen) ; Ajorque (17e), Sissoko (64e)