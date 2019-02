Dans sa traditionnelle enquête sur les salaires de Ligue 1, le journal L’Équipe dresse le classement des entraîneurs les mieux payés de notre championnat. Un classement qui peut s’avérer surprenant quant aux positions de certains clubs sur l’échiquier national. Logiquement, c’est Thomas Tuchel qui occupe la place de numéro un avec 420 000€ par mois, devant Leonardo Jardim (333 000€) et Rudi Garcia (250 000€). Patrick Vieira (220 000€) et Vahid Halilhodžić (150 000€) complètent le top 5.

Viennent ensuite Jocelyn Gourvennec et Christophe Galtier avec 130 000€ par mois, devant le tandem Bedouet-Ricardo (110 000€) et l’entraîneur lyonnais Bruno Genesio, seulement 9e de ce classement (100 000€, à égalité avec Antoine Kombouaré). Un peu plus loin, Jean-Louis Gasset (80 000€) occupe la 11e place. Enfin, David Guion (30 000€), Fabien Mercadal (30 000€) et Bernard Blaquart (20 000€) ferment la marche.