On avait droit à un match à un horaire plutôt inhabituel en Ligue 1, puisque Toulouse et Angers s’affrontaient à 20h. Un duel entre équipes de la deuxième partie de tableau qui s’est terminé par un match nul 0-0, même si les deux formations ont eu des opportunités de marquer.

La rencontre démarrait effectivement bien pour les Angevins avec ce penalty, mais Bahoken se manquait (4e). Les Noir et Blanc se procuraient les meilleures occasions en première période, et en deuxième période, c’était aux locaux de louper un penalty, via Gradel (73e). Les deux équipes se partagent donc un petit point, Toulouse est treizième, Angers remonte à la quatorzième place.