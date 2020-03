Avant la rencontre importante de ce soir dans la course à l’Europe entre le LOSC et l’OL (à suivre en live commenté sur Foot Mercato), le Stade Rennais recevait Montpellier. Dans le cadre de cette 28e journée, les Bretons ont réalisé une belle opération puisqu’ils ont largement battu les Héraultais sur le score de 5-0. Ils confirment leur 3e place et reviennent même à 6 points de l’OM.

Rennes a été séduisant face à une équipe de Montpellier qui a abdiqué en seconde période. Maouassa a commencé le festival d’un tir parfait du droit dans la lucarne (9e). Hunou a doublé la mise avant la pause (28e). Le MHSC a tenté de revenir mais a vu les montants le contrarier entre une barre pour Laborde (23e) et un poteau pour Delort (37e). En deuxième mi-temps, les Rouge et Noir ont fait exploser les compteurs avec un but de Tait (68e) et deux penaltys transformés par Del Castillo (73e) et Hunou (87e).