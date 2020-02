Quatre défaites d’affilée en Ligue 1, Stéphane Ruffier mis à l’écart par son entraîneur Claude Puel... L’AS Saint-Etienne traverse une passe difficile et le club du Forez voulait se donner un peu d’air ce dimanche lors de la réception du Stade de Reims à Geoffroy-Guichard (26e journée). Une formation rémoise qui restait sur un bon succès contre le Stade Rennais dimanche denier (1-0). À la recherche d’un succès en championnat depuis le 25 janvier (2-1 face à Nîmes), les Verts pensaient renouer avec la victoire ce dimanche.

Dans le Chaudron, Bouanga ouvrait le score en deuxième période en reprenant de la tête un bon centre de Honorat (73e, 1-0). On se dirigeait alors vers un succès stéphanois mais dans le temps additionnel, M’vila touchait Dia dans la surface. L’attaquant français s’emparait du ballon et égalisait sur penalty (90e+3, 1-1). Les deux équipes se quittaient donc dos à dos (1-1). Un scénario cruel pour les Verts qui sont quinzièmes, avec deux points d’avance sur Nîmes, 18e, et qui affronte Rennes à 17h. Reims est huitième.