En septembre dernier, Victor Osimhen (LOSC) a remporté le trophée du meilleur joueur du mois. On attendait donc de connaître son successeur pour le mois d’octobre. L’attaquant de l’AS Monaco Wissam Ben Yedder, ainsi que les joueurs du Paris SG Angel Di Maria et Thiago Silva étaient les nommés. Et le grand gagnant vient d’être dévoilé.

C’est le défenseur du club de la capitale, Thiago Silva, qui a remporté le prix du meilleur joueur du mois d’octobre ! L’international brésilien avait participé aux trois matches du PSG, contre Angers (4-0), Nice (4-1, remplacé à la mi-temps) et l’Olympique de Marseille (4-0).