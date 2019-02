Pendant un mois, beaucoup de noms ont circulé en Ligue 1 et les clubs du championnat de France se sont montrés très actifs. En effet, à l’image de l’AS Monaco, qui a recruté sans compter, ou encore du Stade de Reims, très présent lors des derniers jours, la Ligue 1 a accueilli plusieurs nouveaux visages.

Ainsi, la recrue la plus chère de l’hiver est évidemment Leandro Paredes, le milieu tant attendu par Thomas Tuchel arrivé du Zenit au PSG (45 M€). Ensuite, on y retrouve Fodé Ballo-Touré, le latéral gauche que le LOSC a cédé à l’AS Monaco (11 M€), devant Yacine Adli, vendu par le PSG aux Girondins de Bordeaux (5,5 M€). Enfin, Josh Maja, l’attaquant anglais de Sunderland vendu à Bordeaux (4 M€) et Arber Zeneli, le talentueux offensif kosovar du SC Heerenveen que Reims a été chercher (3 M€), complètent le top 5.