Coupe de la Ligue oblige, la 13e journée de Ligue 2 se dispute en plusieurs actes avec notamment un petit multiplex de quatre rencontres qui avaient lieu cet après-midi. Lens et Lorient s’affrontaient pour un choc entre le dauphin et le leader, et ce sont les Lensois qui ont fini par l’emporter 1-0 sur un penalty inscrit par Mauricio en fin de match. Le Racing en profite pour subtiliser la première place aux Merlus.

Toujours dans le haut du classement, Sochaux réalise une très belle opération en allant gagner sur la pelouse de Niort 2-0. Malgré un penalty obtenu en fin de rencontre et une supériorité numérique à onze contre neuf, le Paris FC ramène un nul 0-0 de Grenoble. Enfin, Le Mans enchaîne un deuxième succès de suite en championnat (le 3e toutes compétitions confondues) après s’être imposé à Clermont 1-0. Le promu sort de la zone rouge.

Les résultats de l’après-midi :

Lens 1 - 0 Lorient : Mauricio (sp 82e).

Grenoble 0 - 0 Paris FC.

Clermont 0 - 1 Le Mans : Gope-Fenepej (4e).

Niort 0 - 2 Sochaux : Glaentzlin (60e), Livolant (64e).