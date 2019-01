Ce n’était pas la soirée pour les gros du championnat. Leader de Ligue 2, le FC Metz s’est incliné à Saint-Symphorien face à Clermont 2-1. Les Grenats restent premiers au classement mais peuvent voir Brest revenir à deux points en cas de victoire au Paris FC lundi soir. Les Auvergnats eux en profitent pour grimper sur le podium. À Lorient aussi on fait la grimace puisque le Gazélec est allé gagner au Moustoir 1-0.

Auxerre lui se redresse doucement. L’AJA s’est largement imposée contre Orléans 3-0 et remonte à la 11e place. Sochaux et Ajaccio ont fait match nul 0-0, soit le même score entre Béziers et Troyes. Enfin, Valenciennes est allé chercher le point du match nul à Châteauroux 1-1.

Les résultats du soir :

Châteauroux 1 - 1 Valenciennes : Livolant (72e) ; Julan (29e).

Auxerre 3 - 0 Orléans : Féret (45e), Dugimont (77e), Arcus (78e).

Sochaux 0 - 0 Ajaccio.

Lorient 0 - 1 Gazélec : Gomis (18e).

Metz 1 - 2 Clermont : Maïga (58e) ; Ayé (23e), Honorat (77e).

Béziers 0 - 0 Troyes.