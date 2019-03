La 27e journée de Ligue 2 continuait avec une rencontre entre le FC Lorient et l’US Orléans. Les locaux, en cas de victoire, pouvaient revenir à deux points de Brest, dauphin de Metz. Pour sa part, Orléans avait l’occasion de se rapprocher des places de barragistes. Malgré une bonne première période des Merlus, Orléans ouvrait le score et Ephestion reprenait victorieusement une tentative de Lopy repoussée par Meslier (0-1, 34e). Et avant la pause, les locaux faisaient le break et Cissokho crochetait Meslier pour marquer au terme d’une sublime action collective en une touche (0-2, 42e).

Au retour des vestiaires, Orléans enchaînait et le Sainati perdait le ballon face à Benkaid, qui filait seul. Meslier sortait mais manquait totalement son geste, offrant le ballon à Ephestion, auteur d’un doublé (0-3, 49e). Lorient sombrait totalement et Monfray reprenait un coup-franc de D’Arpino avant de voir son but refusé pour hors-jeu (52e). En fin de match, Hamel réduisait le score sur penalty, trop tard (1-3, 90e+2). Orléans s’imposait logiquement (1-3) et remonte à la 7e place, à trois points du Paris FC, 5e.