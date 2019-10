Au lendemain du traditionnel multiplex, la 12e journée de Ligue 2 se poursuivait ce samedi avec une belle affiche au Moustoir. Solide leader du championnat avec 24 points, le FC Lorient recevait l’ESTAC, cinquième au coup d’envoi. Et Troyes a mis fin à la série des Merlus, à savoir cinq matches d’affilée sans défaite, en s’imposant 1-0 !

Alors que l’on se dirigeait vers un match nul et vierge, les hommes de Laurent Batlles ont finalement arraché la victoire en fin de match grâce à une réalisation de Pintor (85e, 0-1). Un but très important puisqu’il permet à l’ESTAC de passer quatrième et de revenir à deux points du FCL, toujours en tête.