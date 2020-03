Le 23 février dernier, le PSG s’imposait face aux Girondins de Bordeaux (4-3) en Ligue 1 mais perdait Thiago Silva (35 ans). Le capitaine parisien était victime d’une lésion du biceps fémoral droit et quelques heures plus tard, la sentence tombait. Le défenseur central brésilien était alors annoncé absent pour trois semaines. Son forfait contre le Borussia Dortmund, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, mercredi (rencontre à suivre sur notre live commenté), ne faisait guère de doute.

Mais Thiago Silva a travaillé d’arrache-pied dans l’optique de faire déjouer tous les pronostics et être remis à temps pour aider ses coéquipiers à se qualifier pour les quarts de finale de la C1 face au BvB. S’il devait jouer 45 minutes à Strasbourg, samedi (le match a été reporté à une date ultérieure en raison de l’épidémie de coronavirus), L’Equipe indique dans son édition du jour que l’international auriverde n’était pas au repos dimanche et a reçu des soins avant de s’entraîner au Camp des Loges. L’hypothèse d’une titularisation face aux Allemands mercredi se fait donc de plus en plus plausible pour Thiago Silva, pas loin de remporter son pari et qui va de nouveau s’entraîner ce lundi.