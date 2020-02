Les nations européennes seront bientôt fixées sur leurs adversaires pour la prochaine Ligue des Nations, la 2e de l’histoire de la compétition. Le tirage au sort de l’édition 2020/2021 aura lieu le mardi 3 mars à Amsterdam (18h00, Centre de conférences), comme le rapporte la FFF dans un communiqué. Les 55 sélections engagées seront réparties dans 4 ligues différentes (A, B, C et D), puis dans différents chapeaux au sein de leur ligue.

L’équipe de France sera placée dans la Ligue A et occupera le chapeau 2 de celle-ci, avec la Belgique, l’Espagne et l’Italie. Les Bleus peuvent notamment tomber sur le Portugal (chapeau 1, tenant du titre) et l’Allemagne (chapeau 4), sélections qu’elle rencontrera déjà lors de l’Euro 2020. Les hommes de Didier Deschamps tenteront de faire mieux que la dernière édition, durant laquelle ils avaient été sortis dès la phase de groupes.