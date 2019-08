Tout comme la Ligue des Champions, l’Europa League va bientôt faire son retour. Et aujourd’hui a eu lieu, à Nyon, le tirage au sort des barrages de la compétition. On retrouve le Racing Club de Strasbourg, qui connaît donc son potentiel adversaire en cas de victoire contre le Lokomotiv Plovdiv. L’AS Saint-Etienne et le Stade Rennais sont déjà qualifiés pour les phases de poule.

Les hommes de Thierry Laurey, en cas de qualification, rencontreront le vainqueur du match opposant Vaduz (Liechtenstein mais qui évolue en Suisse) et l’Eintracht Francfort (Allemagne). Une possible grosse affiche à venir à la Meinau face aux voisins allemands, septième de Bundesliga la saison passée et surtout demi-finaliste de la dernière édition. En cas de victoire, le Torino et Wolverhampton peuvent également se rencontrer. Les matchs aller du troisième tour de qualification ont lieu le 8 août, les matchs retour, eux, le 15 août. Pour le reste du calendrier, les barrages aller auront lieu le 22 août tandis que les barrages retour prendront place le 29 août. Les affiches des phases de poule seront dévoilées le 30 août prochain.

