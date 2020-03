En raison de la crise du coronavirus, la Ligue 1 s’est arrêtée à la 28e journée. Il reste donc encore 10 journées à jouer. Mais face aux incertitudes liée à cette crise sanitaire sans précédant, la saison pourra-t-elle se terminer ? Ces dernières heures, Jean-Michel Aulas fait énormément parler depuis qu’il a proposé d’annuler la saison et de repartir avec les mêmes équipes qu’en 2019/2020, y compris pour les qualifiés en Coupe d’Europe. Interrogé à ce sujet, le patron de Lille, Gérard Lopez, estime qu’il n’existe qu’une seule solution pour qu’il n’y ait pas de mécontents.

« J’ai vu des cas, des polémiques. Ça nous donne de quoi discuter (rires). Il y aura des gens qui ne seront pas contents. Quand je regarde le LOSC… Là où ça va être compliqué, quand on regarde les droits TV de la saison prochaine, ce sera pour les équipes qui jouent la relégation. Il y a des clubs qui jouent le double de leur budget sur une saison. (…) C’est impossible que ça se passe bien. il y a la Ligue et la fédération qui vont prendre des décisions, il y a des clubs qui ne seront pas contents. Après vous allez vous retrouver devant les tribunaux, et là ce ne sera plus du foot. Quoi qu’il arrive, ce sera une catastrophe donc il faut terminer le championnat. Dans tous les cas, ce sont des solutions potentiellement mauvaises, mais dans une situations mauvaise. La seule décision sportive c’est de terminer le championnat », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.