Auteur d’une saison tout simplement monumentale, Nicolas Pépé (23 ans), éclabousse la Ligue 1 de son talent. Avec 17 buts et 8 passes décisives en 28 matches de Ligue 1, l’ailier de Lille affole les cadors. Le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich ont coché le nom de l’Ivoirien en vue de l’été prochain. Face à cette situation, le coach des Dogues, Christophe Galtier semble résigné. Interrogé dans l’émission Breaking Sport sur RMC Sport, il ne voit pas d’autre issue qu’un départ de son meilleur élément offensif :« oui, parce qu’il sera certainement sollicité par de grands clubs et qu’il y a à mon avis, des discussions entre le président et Nicolas qui font qu’il aura un bon de sortie. Sûrement pas gratuit, très élevé. Mais comme il sera sollicité par les grands clubs, j’espère qu’il aura le choix et j’espère qu’il fera le bon choix. »

Si le départ de Nicolas Pépé, se confirme Christophe Galtier n’est pas inquiet quant à la réussite de son ailier dans un très grand club : « c’est un passionné de football. C’est quelqu’un qui prépare au mieux ses matches et qui travaille beaucoup. Il a encore une marge de progression et pour arriver au top de son potentiel, il devra passer par un grand club avec l’exigence de la compétition et la concurrence. » Le technicien lillois a également évoqué les situations de Thiago Mendes et Adama Soumaoro. Deux éléments qui devraient se diriger vers un départ : « on sait que Thiago Mendes a été sollicité, il n’est pas parti. On sait que Adama Soumaoro a été sollicité, il n’est pas parti. On sait que Nicolas Pépé a été sollicité, il n’est pas parti. Je peux citer ces trois-là. C’est possible que ces trois-là peuvent nous quitter. » L’été s’annonce brûlant à Lille.