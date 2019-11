Dernier du groupe H en Ligue des Champions avec seulement un petit point au compteur, le LOSC a vécu des soirées compliquées sur la scène européenne. Et certains joueurs lillois n’ont pas répondu aux attentes placées en eux. C’est le cas de Jonathan Bamba (23 ans), qui n’a pas inscrit le moindre but dans la compétition. Mais l’international Espoirs français compte bien se servir de cette expérience pour rebondir.

« La vie d’un sportif de haut niveau, ce sont des hauts et des bas... J’ai bien conscience que je dois faire beaucoup mieux. Mais je ne lâcherai pas, a déclaré l’attaquant sur son compte Twitter. Malgré tout, je souhaite remercier tous ceux qui me soutiennent. Ensemble, on va tous relever la tête, et moi le premier ! »