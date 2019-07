Après avoir remporté l’Emirates Cup contre Arsenal (2-1), l’Olympique Lyonnais va se frotter à un nouveau cador du championnat anglais, à savoir Liverpool. Les Reds restent de leur côté sur une défaite embarrassante contre le Napoli (3-0). Une rencontre qui se tiendra dans le Stade de Genève.

Les Reds s’articulent dans un 4-4-2 avec Alisson Becker dans les cages. Joe Gomez, Dejan Lovren, Ki-Jana Hoever et Yasser Larouci forment de leur côté la défense. Alignés au cœur du jeu, Naby Keïta et Adam Lallana soutiennent Xherdan Shaqiri Mohamed Salah, Roberto Firmino et Harry Wilson.

De son côté, Sylvinho organise son équipe dans un 4-3-3 avec Anthony Lopes dans les buts. Le gardien portugais peut compter sur Léo Dubois, Joachim Andersen, Jason Denayer et Fernando Marçal en défense. Jean Lucas et Houssem Aouar sont associés au milieu de terrain à Thiago Mendes tandis que Bertrand Traoré, Moussa Dembélé et Memphis Depay forment le trio d’attaque.

Les compositions :

Liverpool : Alisson - Gomez, Lovren, Hoever, Larouci - Keïta, Lallana - Shaqiri, Salah, Firmino, Wilson

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Andersen, Denayer, Marçal - Lucas, Mendes, Aouar - Traoré, Dembélé, Depay

