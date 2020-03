Devenu incontournable à Manchester City, Raheem Sterling s’est pourtant révélé à Liverpool. L’international anglais a passé cinq années sur les bords de la Mersey et en garde un très bon souvenir. Les sifflets des fans des Reds a chaque confrontation contre City ne viendront pas changer la donne et Raheem Sterling garde toujours à l’esprit un possible retour à Liverpool dans le futur.

Dans un live Instagram via le compte de l’agence qui gère ses droits sportifs, Colossal Sports Management, le Citizen a déclaré : « est-ce-que je retournerais un jour à Liverpool ? Pour être honnête, j’adore Liverpool ». Cette déclaration en dit long sur l’amour que porte Raheem Sterling pour les Reds.