Auteur de 4 buts en 22 apparitions en Ligue 1 cette saison, Anwar El Ghazi (23 ans) n’a pas encore démontré l’étendue de son potentiel avec Lille. L’attaquant, sous contrat avec les Dogues jusqu’en juin 2021, en a bien conscience et souhaite y parvenir lors du prochain exercice.

« J’ai totalement récupéré de mes blessures et je veux maintenant montrer à tout le monde les progrès que j’ai faits en tant que joueur et en tant qu’homme. J’ai vraiment grandi ici », a-t-il lancé dans les colonnes du quotidien néerlandais De Telegraaf avant de poursuivre. « En principe, je reste à Lille, parce que je suis bien à Lille et que j’y suis apprécié ». C’est dit !