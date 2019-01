Jeudi, Christophe Galtier était de passage en conférence de presse. L’occasion pour lui d’évoquer le mercato d’hiver. « À partir de lundi, ça va être le rush pour tout le monde. Ça fait trois semaines que le mercato est ouvert. On a qu’à le faire en une semaine au moins c’est plié ! J’ai eu de longs échanges avec le président, avec Luis Campos. On sait où on va ».

En ce qui concerne Thiago Mendes, le coach tricolore n’exclut rien. « Il est bien, disponible avec ses partenaires, avec le staff et pour l’équipe. Il intègre très bien le fait que c’est un joueur sous contrat et que, c’est vrai qu’il y a une possibilité de départ. S’il veut chercher les clubs qu’il veut avoir par rapport à son ambition, il doit être performant. Demain, il aura une visibilité très importante. S’il est au niveau où il est actuellement, même un peu au-dessus, ce sera bien pour l’équipe et pour lui. On a tous un intérêt commun. Il ne montre pas de signe d’agacement et il travaille bien ». Il a ensuite indiqué qu’il pourrait partir comme rester à Lille.