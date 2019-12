Après sa défaite en Ligue des Champions contre Chelsea mardi (1-2, 6e journée de C1), le LOSC a retrouvé la victoire ce vendredi soir en battant Montpellier en ouverture de la 18e journée de Ligue 1 (2-1). Les Dogues, qui en sont désormais à quatre succès de rang en championnat, ont donc conforté leur troisième place. Et ce grâce notamment à Renato Sanches, auteur d’un grand match et surtout du but de la victoire. Présent au micro de Canal + Sport au coup de sifflet final, Jonathan Ikoné est revenu sur la performance du Portugais.

« Il est en train de monter en puissance et ça fait du bien à l’équipe. On avait besoin de tout l’effectif, et lui, avec son passé, ça va lui faire du bien et j’espère qu’il va continuer comme ça », a déclaré le numéro 10 lillois, qui a inscrit le premier but des siens sur penalty. « Il est très fort (rires) », a ensuite enchaîné l’international français en répondant à une autre question. L’ancien joueur du Bayern Munich monte donc en puissance, pour le plus grand bonheur du LOSC qui va désormais affronter l’AS Monaco à deux reprises avant les fêtes de fin d’année (8e de finale de Coupe de la Ligue BKT et 19e journée de L1).