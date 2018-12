Arrivé cet été en provenance de la Chine, José Fonte s’est rapidement installé comme l’un des tauliers du vestiaire lillois. Vice capitaine (derrière Adama Soumaoro), le Portugais a imposé son calme et sa sérénité dans un jeune groupe en manque d’expérience. Et si certaines pépites de la formation lilloise sont convoitées, José Fonte, l’assure, le club n’est pas obligé de vendre énormément de joueurs. Une interview à retrouver sur La Voix du Nord.

« Si on continue comme cela, s’il n’y a pas beaucoup de départs au mercato, on peut faire 2ème ou 3ème. Le PSG est hors d’atteinte. Je connais la réalité du LOSC. Le club doit vendre un ou 2 joueurs. Mais pas plus que ça ! On va voir, j’ai beaucoup de confiance en Luis Campos et Christophe Galtier. On a des solutions dans le groupe. Si un ou 2 joueurs partent, ce n’est pas un problème. Mais j’aimerais que tout le monde reste, car on est bien ensemble. J’ai envie de marquer l’histoire ici, gagner la Coupe de France, être 2ème... », a ainsi déclaré le défenseur du LOSC.