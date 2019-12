Titulaire pour la première fois de la saison ce mardi soir contre Chelsea (2-1, 6e journée de Ligue des Champions), Thiago Maia (22 ans), quatre apparitions avec l’équipe première toutes compétitions confondues, pourrait quitter Lille cet hiver. Le milieu de terrain brésilien, interrogé par Esporte Interativo au sortir de la rencontre face aux Blues, s’est en effet montré très évasif au sujet de son avenir.

« J’ai besoin d’être heureux à nouveau. Est-ce que cela doit passer par un retour au Brésil ? On verra. Mais je peux aussi rester. J’étais proche de Flamengo cet été, mais Lille m’a fermé la porte. Qui sait en janvier ? Peut-être retourner au Brésil ou aller dans un autre club européen ici. Comme dans tout travail, pour être bon, il faut être heureux », a-t-il lancé. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’ancien de Santos semble proche d’un départ.

"O que o Gerson está vivendo creio que era para eu estar vivendo. Como eu não fui para lá, ele acabou indo". Veja o que Thiago Maia, ex-Santos e atualmente no Lille, falou, em exclusiva para @fredcaldeira, sobre as propostas que recebeu, incluindo do Flamengo. #CasaDaChampions pic.twitter.com/BQrs0AQJ1A

