Retraité depuis 2016 et la fin d’une aventure en demi-teinte du côté de Manchester United, Louis Van Gaal (67 ans) reste un inconditionnel amoureux du ballon rond. L’ex-coach néerlandais passé sur le banc du FC Barcelone, de l’Ajax Amsterdam ou encore du Bayern Munich est revenu sur sa conception du métier d’entraîneur dans un long entretien pour France Football. Il est revenu sur la belle saison de l’Ajax Amsterdam, mais a aussi évoqué le rôle que doit avoir une star dans son équipe.

Il en a profité pour pointer du doigt le manque d’esprit collectif de Franck Ribéry qu’il avait sous ses ordres au Bayern Munich entre 2009 et 2011 : « la star à un statut dans le club comme dans l’équipe. Arrive un entraîneur qui croit en concept collectif. Beaucoup de vos colléques ont écrit que je n’étais pas capable de manager des joueurs matures et affirmés. C’est faux. Tout dépend si le joueur en question est prêt à s’inscrire ou pas dans le cadre de l’équipe et dans la structure collective que je veux créer. J’ai entraîné Figo et Rijkaard quand ils avaient la trentaine. À trente-quatre ans, Rijkaard était ouvert à mes idées. Il n’a pas utilisé son statut à des fins personnelles, mais collectives. Ces joueurs-là sont beaucoup plus utiles que ce que vous appelez des stars. Figo était ma star. Ribéry ne l’était pas. Il pensait bien plus à lui qu’à l’équipe. »

