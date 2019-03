Bernardo Silva (24 ans) est sur le point de prolonger son contrat avec Manchester City, assure Sky Sports. Rien de bien nouveau, si ce ne sont les derniers détails dévoilés par le média britannique. On apprend en effet que le Portugais s’engagera dans les prochaines heures avec les Citizens jusqu’en juin 2025 et que son salaire sera doublé. L’ancien Monégasque percevra, une fois ce bail paraphé, 233 000€ par semaine, soit 12,116 M€ par an.

Prépondérant cette saison dans le système de Pep Guardiola, le Lusitanien pourra ensuite se consacrer à la conquête de la Ligue des Champions, comme il l’a confié à Canal + dimanche. « Je pense qu’avec les supporters, il y a plus de pression pour gagner la Premier League. Après, le club est un peu comme le PSG. La Champions League, le club ne l’a jamais gagné, il y a cette envie de tout le monde d’essayer de faire quelque chose car c’est la meilleure compétition en Europe, a-t-il lâché. Bien sûr, on veut aller le plus loin possible, on sait que ce n’est pas facile parce qu’en Europe, on joue contre le Barça, le Real, le Bayern, la Juve, l’Atlético, le PSG, des équipes anglaises aussi... Mais on va essayer d’aller le plus loin possible dans les deux compétitions. »