Cet été, Rodrigo a quitté l’Atlético de Madrid. Le milieu de terrain a signé un contrat de 5 ans en faveur de Manchester City, qui a déboursé 70 M€. En conférence de presse ce lundi avant le match face au Dinamo Zagreb en Ligue des Champions, le joueur a évoqué son adaptation dans son nouveau club et dans ce nouveau championnat qu’il découvre.

« Je ne savais pas comment j’allais m’intégrer à City. Mais quand vous faites ce que vous aimez, c’est facile. Je suis très heureux d’être à Manchester et je me suis habitué à la ville. J’aime la ville car vous pouvez marcher n’importe où. Il ne fait pas beau mais ça va (...) Je ne sais pas si c’est meilleur, mais c’est différent (de la Liga. Ici, les joueurs essayent toujours de piquer le ballon, ils sont plus agressifs. Vous devez être vigilant tout le temps. En Espagne, il y a une pause quand ça ralentit (le jeu). C’est différent. Je dois m’adapter mais j’aime la compétition. J’aime l’environnement et le championnat est incroyable ». Puis il a conclu : « Je n’avais jamais joué dans cette position, comme nous jouons avec beaucoup de joueurs offensifs. Je dois rester concentré tout le temps, mais j’aime bien ce poste. Je pense que c’est le poste qui me convient le mieux et j’aime grandir avec ces joueurs. C’était difficile les premiers matches mais je m’y habitue. C’est un défi pour moi, je dois lire le jeu et apprendre à connaître ce poste ».

