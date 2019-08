Joueur très altruiste, Kevin De Bruyne réalise un bon début de saison avec Manchester City. Le milieu de terrain belge de 28 ans a d’ailleurs régalé face à Bournemouth (3-1) où il a délivré une passe décisive pour Sergio Agüero. Véritable distributeur de caviars, il se retrouve désormais à 50 offrandes en 123 rencontres de Premier League.

Des chiffres impressionnants puisque aucun joueur n’a atteint cette marque aussi rapidement. Avant lui, Mesut Özil a eu besoin de 141 matches pour délivrer 50 passes décisives tandis que Eric Cantona a dû disputer 143 rencontres.

50 - Kevin De Bruyne has now made 50 assists in the Premier League, achieving this milestone in the fewest appearances of any player in the competition's history (123). Exquisite. pic.twitter.com/HMM5p2Q251

— OptaJoe (@OptaJoe) August 25, 2019