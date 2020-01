Passé tout proche d’un transfert de Manchester City vers le Bayern Munich l’été dernier, Leroy Sané (24 ans) est finalement resté en Angleterre suite à une rupture du ligament croisé du genou droit. Sur le chemin du retour, l’ailier allemand continue d’avoir envie de rejoindre le Rekordmeister. Si le dossier reste en stand-by, le natif d’Essen aspire à du changement.

D’après Sport 1 et Bild, le joueur a mis fin à son contrat au bout de six mois de collaboration avec l’agence de conseil DB Ventures Limited qui appartient à un certain David Beckham. Il a rejoint LIAN Sports dont le dirigeant est l’influent agent albanais Fali Ramadani. Le joueur du Bayern Munich Jérôme Boateng a également rejoint LIAN Sports récemment.