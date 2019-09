Habituellement, Sergio Aguero recueille les suffrages de Pep Guardiola en Premier League. L’attaquant argentin sait d’ailleurs en profiter pour enfiler les buts comme des perles avec Manchester City. Mais mercredi soir, le Kun était absent pour la rencontre de Ligue des champions face au Shakhtar (3-0). Gabriel Jesus (22 ans) a donc été titularisé sur le front de l’attaque des Citizens. Et le buteur brésilien en a profité pour inscrire le troisième but de City. Présent en conférence de presse avant la réception de Watford, Pep Guardiola a adressé un concert de louanges à son joueur.

« Il a été impliqué et peut-être qu’il le sera demain, mais c’est difficile de trouver en Europe un joueur comme Gabriel avec une telle importance. Son comportement à l’entraînement est incroyable, il doit se battre pour sa place contre une légende qu’est Aguero. Sergio n’a pas joué lors du dernier match et il a marqué dans tous les autres matchs et Sergio se bat pour l’équipe. C’est pourquoi je suis si heureux avec les attaquants. Gabriel doit être patient, je sais que quand il joue il donne absolument tout ce qu’il a, comme il l’a fait en Ukraine. Pas seulement pour le but, mais pour sa façon de se battre et son futur dans ce club s’annonce incroyable », a ainsi analysé Guardiola.

