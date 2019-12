Malgré une saison un peu en dessous au niveau des résultats, largué par Liverpool, Pep Guardiola se plaît à Manchester City. Le technicien s’imagine d’ailleurs un peu plus longtemps au sein de l’effectif des Citizens. C’est en tout cas ce que rapporte Sky Sports, et ce, malgré qu’il reste un an et demi de contrat à l’ancien du FC Barcelone ou encore du Bayern Munich.

Je pense que dans le football, un an et demi représente beaucoup de temps pour un manager. Nous devrons voir comment cela fonctionne, ce qui se passe. J’ai dit à plusieurs reprises à quel point c’est incroyablement bon pour moi ici et bien sûr, je voudrais rester autant que possible. C’est donc mon désir, mais je veux être sûr que c’est le meilleur pour le club, qu’ils veulent que je reste plus longtemps a-t-il expliqué.