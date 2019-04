Trois jours après avoir livré un match fou lors des quarts de finale retour de la Ligue des Champions, Manchester City et Tottenham se retrouvent pour le compte de la 35e journée de Premier League. A domicile, les Mancuniens s’organisent dans un 4-3-3 avec Ederson Moraes dans les cages. La défense est composée de Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte et Oleksandr Zinchenko tandis que Kevin de Bruyne, Ilkay Gündogan et Phil Foden évoluent au milieu de terrain. Bernardo Silva et Raheem Sterling prennent les couloirs et Sergio Agüero la pointe de l’attaque.

De son côté, Tottenham propose un 3-4-3 avec Paulo Gazzaniga dans les buts. Juan Foyth, Davinson Sanchez et Jan Vertonghen forment la charnière tandis que les rôles de pistons sont assurés par Tobi Alderweireld et Ben Davies. Eric Dier et Christian Eriksen forment le double pivot alors que Dele Alli, Lucas Moura et Son Heun-Ming sont en attaque.

Les compositions :

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Laporte, Zinchenko- de Bruyne, Gündogan, Foden- Silva, Agüero, Sterling

Tottenham : Gazzaniga - Foyth, Sanchez, Vertonghen - Alderweireld, Dier, Eriksen, Davies - Alli, Lucas, Son