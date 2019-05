Après avoir éliminé Brighton et Wolverhampton au tour précédent, Manchester City et Watford se retrouvent en finale de la FA Cup. Les Sky Blues peuvent décrocher le sixième trophée de leur histoire dans la compétition tandis que les Hornets sont à la recherche d’un premier titre.

L’équipe de Pep Guardiola s’organise dans un 4-3-3 avec Ederson Moraes dans les cages. Le portier brésilien peut compter sur Kyle Walker, Vincent Kompany, Aymeric Laporte et Oleksandr Zinchenko qui évoluent un cran plus haut. Aligné en sentinelle, Ilkay Gündogan est épaulé par Bernardo Silva et David Silva. Enfin, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus et Raheem Sterling sont associés en attaque.

De son côté, Watford se présente dans un 4-2-3-1 avec Heurelho Gomes dans les cages. Kiko Femenia, Adrian Mariappa, Craig Cathcart et José Holebas forment la défense. Le double pivot est constitué d’Etienne Capoue et Abdoulaye Doucouré tandis que Roberto Pereyra, Will Hughes et Gerard Delofeu soutiennent l’attaquant Troy Deeney.

Les compositions :

Manchester City : Ederson - Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko - B. Silva, Gündogan, D. Silva - Mahrez, Jesus, Sterling

Watford : Gomes - Femenia, Mariappa, Cathcart, Holebas - Capoue, Doucouré - Pereyra, Hughes, Deulofeu - Deeney