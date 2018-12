José Mourinho a officiellement quitté Manchester United après deux saisons et demie passées à la tête du club. Évincé après le revers à Anfield contre Liverpool (3-0), le Portugais a été remplacé par Ole Gunnar Solskjaer. Un départ qui ne sera pas pour déplaire à Paul Pogba, lui qui est resté sur le banc contre Fulham (4-1) et Liverpool, et dont les relations avec José Mourinho étaient très mauvaises.

Et ce jeudi, le Sun révèle que le Français s’est totalement lâché après le limogeage du Special One, déclarant notamment « il a voulu b**** le mauvais joueur. Il pensait qu’il pouvait se moquer et retourner les fans contre moi ». Selon le média, Michael Carrick serait intervenu pour arrêter les célébrations du joueur concernant le départ de son coach. Dans L’Équipe, l’entourage du joueur assurait qu’il « ne se sentait plus de jouer pour Mourinho ». Reste à savoir si Ole Gunnar Solskjaer fera de Paul Pogba l’un de ses piliers pour la suite du championnat.