Pris à parti par les supporters de l’Olympique Lyonnais en fin de saison passée, Marcelo (32 ans) a expliqué sur son compte Twitter qu’il ne comptait pas partir cet été, et ce, même si les Gones, par les voix de Jean-Michel Aulas et Florian Maurice, a confirmé que du renfort était attendu dans ce secteur de jeu.

« Ce qui est drôle, c’est que les gens qui disaient que j’étais le meilleur défenseur du championnat lors de ma première saison et, maintenant, ils parlent en mal. Si je fais une grosse saison, ils m’applaudiront à nouveau, que des hypocrites ! Oui, je vais rester à Lyon et je ferai de mon mieux, comme d’habitude », a posté le Brésilien. Mise au point.

The funny thing is the same people that said in my first season that I was the best defense in the league and now are talking bad things, if I play a great season this year will clap hands to me , all hypocrites !!

Yes I will stay in Lyon and I will do my best as always !!

— Marcelo Guedes (@MarceloGuedes02) June 27, 2019