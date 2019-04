L’OL vit une fin de saison un peu mouvementé. Si les Rhodaniens ont renoué avec le succès face à Angers vendredi soir (2-1), ils sortaient de trois rencontres de suite sans gagner. Dans le même temps, le départ de Bruno Genesio a été acté, et s’il a été accueilli comme une bonne nouvelle par beaucoup de Gones, il a peut-être créé un climat d’incertitude au sein de l’équipe. Le fait que l’avenir de plusieurs joueurs soit clairement en suspens n’aide pas. L’ambiance autour du club n’est donc pas forcément au beau fixe, avec des supporters qui en attendaient globalement plus cette saison.

En témoigne cette incident qui a eu lieu vendredi soir après la rencontre au Parc OL, mis en lumière par l’émission J+1 de Canal +. Des supporters s’en sont ainsi pris au défenseur de façon pour le moins véhémente, lui reprochant de ne pas respecter le club - « respecte le club » - ni le maillot : « non, tu ne respectes pas. Tu ne respectes pas. Respecte le maillot ». Le joueur a tenté de se défendre, répétant la phrase « je joue pour vous », qui n’a cependant pas satisfait ni convaincu les supporters en question.

Marcelo est « touché »

L’ancien défenseur de Besiktas avait pourtant réalisé une prestation tout à fait correcte vendredi soir face aux Angevins, remportant la plupart de ses duels et se montrant impérial dans le jeu aérien. Reste donc à voir si cet incident qui traduit un certain désamour d’une partie des supporters pour le Brésilien aura des conséquences sur son avenir, lui qui a prolongé à l’été dernier et qui vit pour l’instant une saison plutôt médiocre.

Contacté par nos soins, son entourage nous a fait savoir que l’Auriverde - qui avait fait l’objet d’une offre de 25 M€ de la part de West Ham l’été dernier, proposition repoussée par l’OL - est « touché » par cet événement. « La critique est normale, parfois bénéfique même, mais là, ces supporters de l’OL ont franchi les limites. Il faut aussi que les supporters sachent supporter et pas seulement critiquer », nous a-t-on fait savoir. Le message est passé.