Interrogé par le journal Le Parisien ce lundi, Marquinhos s’est exprimé sur plusieurs sujets. Le défenseur brésilien, qui vit un début de saison un peu curieux entre un repositionnement sur le terrain et des matches entamés sur le banc de touche, estime que son compatriote et coéquipier Neymar vit sa plus belle période depuis qu’il est arrivé au club il y a un an et demi.

« Je pense qu’il traverse sa meilleure période depuis qu’il est à Paris. Il fait vraiment des différences et réalise de grandes choses. Il fait des efforts extraordinaires à la fois offensivement et défensivement. Il a eu une année d’adaptation. On sait que c’est dur de déménager, d’apprendre la langue, de créer des relations dans le club. Cette deuxième année, on le voit content, très bien sûr le terrain. Tant mieux, pour gagner il nous faut un grand Neymar et tout un groupe au top. »