Joueur emblématique de l’Olympique de Marseille où il s’est révélé, Mathieu Valbuena évolue aujourd’hui en Grèce et plus précisément à l’Olympiacos. En fin de contrat avec Fenerbahçe, l’ancien joueur du Dynamo Moscou ou encore de l’Olympique Lyonnais en est à quatre réalisations et sept passes décisives en douze rencontres toutes compétitions confondues avec sa nouvelle équipe.

Dans une interview parue dans l’Equipe, l’ancien international confie qu’il a rejoint le club grâce à une vieille connaissance. « J’avais toujours des relations avec José (Anigo, rencontré à Marseille et désormais chargé du recrutement du club grec).Ilm’a appelé vers novembre, l’année dernière, pour me demander si l’Olympiacos pouvait me plaire. J’ai laissé une porte ouverte, mais j’ai préféré aller au bout de mon contrat à Fenerbahçe avant d’accepter », a-t-il expliqué.

