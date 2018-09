Cet été, Mattéo Guendouzi (19 ans) est passé de la Ligue 2 au haut de tableau de Premier League, en étant transféré du FC Lorient à Arsenal pour 8 M€, et a réalisé un début de saison remarqué outre-Manche. Pourtant, le jeune milieu de terrain avait d’autres offres de grands clubs européens, notamment celle du PSG, où il a évolué étant jeune. Dans une interview pour le journal L’Équipe, il est revenu sur les raisons de sa signature chez les Gunners plutôt que dans la capitale française.

« Paris était mon club de cœur en France parce que j’y ai joué de six à quinze ans. En grandissant, j’ai regardé d’autres équipes et j’ai eu le coup de foudre pour Arsenal. Je n’étais pas très “posters” mais j’ai vu beaucoup, beaucoup de vidéos. Des joueurs comme Thierry Henry et Patrick Vieira m’ont fait aimer ce club, je rêvais d’y aller. Quand je passe devant l’Emirates et que je vois la statue d’Henry, je repense à ces vidéos. À partir du moment où Arsenal est venu, c’était clair. Je ne vais pas mentir, c’est une étape que je voyais plus tard dans ma carrière. Mais rejoindre un tel club à dix- neuf ans, n’importe quel joueur le voudrait. »