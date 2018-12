Actuellement 16e de Ligue 1, avec deux points d’avance sur le premier relégable Dijon, le Stade Malherbe de Caen voit la trêve et le mercato hivernal arrivés au bon moment. Interrogé dans les colonnes du journal Ouest-France, l’entraîneur normand, Fabien Mercadal, a fait le point sur les renforts nécessaires aux Caennais, afin qu’ils décrochent leur maintien en fin de saison. Mais l’ancien coach du Paris FC ne veut pas commettre d’erreur dans son recrutement.

« On a besoin d’un joueur de couloir capable d’éliminer en un contre un. Aujourd’hui, on a des bons joueurs offensifs, mais aucun dans ce registre, à l’exception du jeune Evens Joseph. On espère aussi recruter un joueur de qualité et d’impact au milieu de terrain, un numéro 6 également susceptible d’avoir une certaine polyvalence pour évoluer en défense centrale si besoin. Si c’est un mercato estival anticipé, avec des garçons qui pourraient rester avec nous la saison suivante, c’est l’idéal. Mais l’aspect financier contraindra peut-être le club à s’orienter vers des prêts. Il ne faut pas se tromper, c’est certain. L’idée est d’augmenter la qualité de cette équipe sans casser l’équilibre du vestiaire. » Mercadal s’apprête à passer des vacances studieuses.